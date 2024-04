Rinnovo del contratto. Federdistribuzione c’è. Soddisfazione di Filcams

La Filcams Cgil Lucca ha accolto con soddisfazione la notizia dell’ipotesi di rinnovo del Ccnl di Federdistribuzione per gli addetti al settore della grande distribuzione. Questo risultato arrivato nel pomeriggio di martedì, frutto della trattativa portata avanti dai sindacati con le associazioni datoriali di categoria, chiude così il cerchio rispetto al rinnovo dei quattro Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto del commercio. L’accordo è stato raggiunto sulla base di quello già stipulato con Confcommercio e Confesercenti, in modo da uniformare quanto più possibile le condizioni lavorative e salariali dei lavoratori del comparto appartenenti ad aziende che fanno riferimento alle diverse organizzazioni datoriali. L’accordo prevede anche un aumento della massa salariale complessiva di oltre 7.000 euro, per un valore di 240 euro mensili di retribuzione una volta a regime.