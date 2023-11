Rincari per il conguaglio sui rifiuti. Ma il Comune aiuta imprese e famiglie

Il conguaglio della bolletta dei rifiuti 2022 potrà essere più salato, per questo l’amministrazione Menesini vara una misura di aiuto economico a favore delle micro imprese e delle famiglie. A dicembre il Comune pubblicherà un bando per mettere a disposizione 150 mila euro.

In questo mese, infatti, le attività e le utenze domestiche del territorio riceveranno il conguaglio 2022 che, in alcune situazioni si prospetta più elevato rispetto all’anno precedente, a causa dell’entrata in vigore di un nuovo sistema di calcolo delle tariffe rifiuti, dovuto secondo l’amministrazione alle nuove normative statali. Da qui la scelta del Comune di prevedere contributi a rimborso per il conguaglio in varie percentuali, alle micro imprese, in base al loro fatturato, fino al 50% dell’importo e un massimo di 5 mila euro.

"Il 2022 rappresenta un anno eccezionale, sia perché è l’anno post Covid durante il quale sono comunque proseguiti gli effetti negativi della pandemia sulle attività e riteniamo quindi che debbano proseguire anche le misure di aiuto pubblico, sia perché è un anno di transizione durante il quale per effetto di una nuova normativa del Governo e dell’Arera, l’ Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente è subentrato un nuovo sistema di calcolo delle tariffe dei rifiuti – spiegano l’assessore all’ambiente, Giordano Del Chiaro e l’assessore alle finanze e al bilancio, Ilaria Carmassi-. Il nuovo sistema attribuisce un peso minore alla superficie dei locali, dove si svolge l’attività e un peso maggiore alla quantità di rifiuto conferito. Il nuovo sistema comporta quindi la necessità di una maggiore attenzione nel limitare il rifiuto non riciclabile. L’eccezionalità del 2022 ci ha spinto a prevedere un sostegno economico, tramite bando, per essere al fianco dei nostri cittadini nei momenti più critici".

Potranno accedere all’aiuto le micro imprese (che non superano i 2 milioni annui di fatturato), che hanno ricevuto un conguaglio di importo superiore a 500 euro senza aver superato i 24 conferimenti l’anno di rifiuto non riciclabile; e gli utenti con un conguaglio di importo superiore a 100 euro che hanno rispettato i minimi di conferimento del rifiuto indifferenziato (corrispondente a 4 sacchi grigi al mese a persona fino ad un massimo di 14 a famiglia) che potranno beneficiare di un abbattimento del 50% dell’importo del conguaglio.