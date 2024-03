Rinasce via Cavour. Terminati i lunghi lavori: "Finalmente ci siamo"

Grande entusiasmo e partecipazione da parte della comunità di Gallicano per l’inaugurazione ufficiale di ieri pomeriggio delle opere di riqualificazione della storica Via Cavour e della sua riapertura al transito. A sottolineare la felicità per il ritorno dopo tanta attesa, le opere si sono prolungate per oltre un anno e mezzo, agli antichi splendori del tratto di viabilità interna nel centro storico del capoluogo del comune della Garfagnana, non è mancata l’applaudita esibizione del Gruppo degli Sbandieratori e Musici di Gallicano, fiore all’occhiello locale e della Valle. Presente, al fianco della popolazione, l’amministrazione comunale al gran completo guidata dal primo cittadino David Saisi, rappresentanti della polizia municipale associata dell’Unione Comuni della Garfagnana, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Marcello Bertocchini, quale ente cofinanziatore del progetto, e vertici delle tante associazioni presenti sul territorio. Apertura dell’evento curata dal parroco di Gallicano, don Fiorenzo Toti, con il rito della benedizione e poi la parola è passata molto velocemente, anche a causa della pioggia imminente, a David Saisi che si è innanzitutto scusato con i cittadini per le lungaggini che hanno interessato i lavori e per le criticità ricadute su di loro. "Finalmente ci siamo, dopo tanta attesa e altrettanta speranza condivisa di far fronte ai problemi che via via si andavano presentando, tanto imprevisti quanto necessari da risolvere positivamente, è fatta - ha esordito il sindaco di Gallicano -. Il risultato tuttavia, come mi hanno detto in tanti, ben ripaga del tempo intercorso tra l’inizio dei lavori e la sua conclusione, che ci riporta alla storia di questa importante via, alla sua conservazione e al netto miglioramento della fruizione generale. Un ringraziamento molto sentito va a tutti i cittadini, in molti non si sono risparmiati nell’aiutare con gli ultimi ritocchi prima dell’inaugurazione, ma in modo speciale va agli abitanti e ai gestori delle attività commerciali di via Cavour, per la grande pazienza dimostrata". "Senza dimenticare chi ci ha aiutato concretamente a realizzare il progetto di riqualificazione, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e il suo presidente Marcello Bertocchini. Plauso anche al mio gruppo comunale di lavoro che da sempre persegue compatto la politica della rivitalizzazione del nostro centro storico". Nel progetto, dal valore di 380mila euro, oltre al rifacimento della pavimentazione in pietra, il miglioramento della pubblica illuminazione e del decoro urbano, era compresa anche una riorganizzazione dei sottoservizi esistenti e la realizzazione di una nuova linea di raccolta e smaltimento delle acque piovane. Da domani in vai Cavour riprenderà anche il regolare servizio di raccolta rifiuti.

Fiorella Corti