Natura e pittura si uniscono, ecco “Le luci del tramonto“

Una mostra d’arte particolare, con la bellezza delle opere impresse sulle tele, che si accende al tramonto, mentre il sole si spegne. Un’esposizione sicuramente unica, ma che si prefissa l’obiettivo di catturare l’attenzione di tutti i visitatori. L’appuntamento è per oggi nel tardo pomeriggio al parco Pandora in via Nuova a Segromigno in Monte, con ingresso gratuito, quando a partire dalle ore 17,30, fino alle 20 l’artista Debora Vannuzzo darà il via alla sua personale di pittura dal titolo: "Luci del tramonto", con il patrocinio del Comune di Lucca.

"Questa sarà la prima volta che espongo all’aperto – ha commentato - conciliando i colori della pittura con quelli tipici del tramonto di fine estate". L’artista cercherà di unire le sue tele, già particolarmente contraddistinte dal colore e dalle emozioni, con le luci del tramonto tipiche di questa stagione, per quella che a tutti gli effetti potrebbe diventare una miscela affascinante e irripetibile per tutti coloro che avranno la fortuna di assistere. Appuntamento oggi pomeriggio.