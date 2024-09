La “Bella storia“ di Porcari. Sogno di Jessica e Valentina: "L’abbiamo sempre voluto"

Hanno trasformato una passione nel proprio lavoro, rinunciando ad una occupazione sicura per gettarsi in una avventura imprenditoriale guidata comunque non solo dal cuore ma anche dalla testa. Nella Piana le librerie aprono e godono ottima salute. Almeno due, una a Porcari e una a Capannori, stanno viaggiando a gonfie vele. Cominciamo da quella di Porcari, si chiama "Bella storia", situata nella centralissima via Roma, nata dopo la pandemia e adesso in notevole espansione. Le due titolari sono Jessica Nucci, di San Concordio e Valentina Fontana di Capannori. Coetanee, giovanissime, si conoscono da sempre.

Cosa vi ha spinto per questa scelta?

"Siamo praticamente sorelle, eravamo assunte in una ditta come impiegate – racconta Jessica Nucci – e abbiamo voluto dare corpo al nostro sogno, a ciò che abbiamo sempre amato, la lettura. Però ci tengo a sottolineare che non si è trattato di una scelta di impulso, dall’oggi al domani, ma frutto di uno studio che è durato tre anni. Pensavamo che Lucca fosse satura per il settore, quindi si è scelto Porcari dove siamo rimaste davvero sorprese dalla crescita graduale ma costante della nostra attività".

In che senso?

"Il libro cartaceo funziona sempre anche nell’epoca di Amazon e dell’e-book e, altro dato in controtendenza, almeno da noi, vengono molti ragazzi, il mondo giovanile è in fermento. Poi molti clienti sono più grandi, per carità, ma i giovani sono appassionati".

Quali iniziative organizzate?

"In realtà sono diverse e vanno dalle presentazioni di vari volumi e di vari autori, ne avremo diverse a breve, ma anche le letture ad alta voce per i bambini di 7-8 anni, quelle per adulti che leggono ad alta voce il lunedì sera e poi commentano".

Quindi non è solo business?

"Assolutamente no, perché le persone stanno insieme, si formano amicizie, viene svolta una funzione di aggregazione sociale. Certo, c’è voluto tempo, è stato un ciclo che è partito, cresciuto e ora si è sviluppato. Non abbiamo moltissimo spazio quindi per alcuni eventi dobbiamo...emigrare, però siamo decisamente soddisfatte. Lucca? Bisognerebbe conoscere le situazioni, preferisco astenermi dal dare giudizi".

Massimo Stefanini