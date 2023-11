Rinasce l’asilo di Colognora. Interventi per oltre un milione

Semaforo verde per l’adeguamento sismico, l’efficientamento energetico, la ristrutturazione igienico sanitaria, l’adeguamento alla normativa di prevenzione incendi e ampliamento dell’edificio sede della scuola dell’infanzia di Colognora di Compito, nel territorio di Capannori. Si tratta del primo lotto. Con la determinazione numero 1467 del 14 novembre scorso, è stata approvata la valdidazione e la verifica del progetto esecutivo. E attraverso il PNRR arriveranno un milione, 346 mila e 960 euro. Tutto ciò sancito dal Decreto del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero Dell’Interno Direzione Centrale per la finanza locale. L’asilo in questione necessita di interventi di adeguamento sismico e messa in sicurezza e la civica amministrazione ha intenzione di provvedere alla realizzazione di tutte le opere occorrenti e necessarie.

Del resto molte risorse del PNRR sono state veicolate nell’ambito dell’edilizia scolastica. Il Municipio di piazza Moro è stato capace di intercettare fondi dell’Unione Europea, definiti Nex Generation. Già nel mese di settembre del 2018, era stato affidato un incarico professionale ad un ingegnere per l’elaborazione progettuale, conditio sine qua non per avere il finanziamento. Il 30 dicembre 2022 è stato approvato il progetto definitivo. Il 5 aprile 2023 partiva la fase dell’esecutività.

Il 31 luglio scorso è stato affidato l’incarico ad una società di ingegneria per la validazione. Le operazioni si sono concluse nei giorni scorsi. Ora si potrà accedere a quei fondi, già stanziati e procedere al nuovo look della struttura che potrà avvalersi delle più moderne e innovative tecnologie sotto il profilo energetico e non solo, perfettamente in linea con le disposizioni in tema di sicurezza e di prevenzione incendi, come detto. Ma con l’allargamento sarà come avere un polo scolastico per l’infanzia praticamente nuovo.

Un iter partito da lontano, all’epoca della pandemia, un tipo di investimento mirato e strategico, visto che il primo Comune della Piana per grandezza in superficie e per consistenza demografica, ha sempre investito molto nell’edilizia scolastica. Si costruiranno nuovi asili, come quello sulla stessa area del Cosimo Isola a Lammari (interessato dalle note vicende) e uno invece verso San Leonardo in Treponzio, nella parte sud del territorio.

