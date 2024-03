Rinasce il lago di Sibolla. Escursioni, visite e gite. Calendario ricco per tutta la primavera

Visite guidate, escursioni, gite, in un luogo menzionato in diverse convenzioni scientifiche internazionali, testimonianza di un ecosistema relitto, come si suol dire, di ere geologiche antiche, con fauna e flora particolari. Stiamo parlando dell’oasi lacustre del bacino del lago Sibolla, ad Altopascio. Previste una serie di iniziative, per tutta la primavera, a cura dell’associazione Padule di Fucecchio e del Comune di Altopascio. Si parte sabato 9 marzo con "Sibolla dopo il tramonto", la possibilità di ammirare al crepuscolo un ambiente magico, quindi con ancora maggiore suggestione. Domenica 24 marzo, dalle 9 alle 12, canti e richiami degli uccelli. Lunedì primo aprile, possibilità di trascorrere una Pasquetta diversa, tracce lasciate dagli animali, sempre dalle 9 alle 12. Domenica 7 aprile "Bici e Natura", passeggiata ecologica con la mountain bike, dalle 9 alle 15, in un percorso ad anello tra Sibolla, Padule di Fucecchio e colline delle Cerbaie, per un totale di circa 40 chilometri.

Prevista una sosta di due ore. Sabato 13 e domenica 14 aprile mostra di arte naturalistica all’oasi. Sabato 20 e domenica 21 aprile visite guidate, domenica 28 si potranno scoprire i segreti di aironi e ibis coloniali, il Primo Maggio flora e vegetazione del lago e domenica 12 maggio un grande appuntamento per gli interessati: proprio nell’oasi lacustre si svolgerà giornata mondiale degli uccelli migratori con il censimento dei volatili. La manifestazione avrà luogo al mattino, dalle 8,30 alle 12,30, confidando ovviamente nella clemenza di Giovepluvio. Gradita la prenotazione, per ragioni organizzative. Ma non è finita qui: Il 25 e 26 maggio, invece, altra giornata mondiale dedicata alla biodiversità, attività ludico-divulgativa per adulti e ragazzi, dalle 15,30 alle 17,30. Scorrendo il calendario degli eventi pianificati troviamo poi il 2 giugno, gesta della Repubblica, una giornata dedicata all’osservazione delle farfalle del Sibolla. Si prosegue poi con "Lucciole per lanterne, biologia e mito del coleottero luminescente", previsto per il 14 giugno, tra le 20,30 e le 23. Salvo diverse indicazioni, per ogni attività il ritrovo sarà sempre il Centro Visite della Riserva del Sibolla.

Massimo Stefanini