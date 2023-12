Rinasce il borgo di Tereglio. Interventi per 800mila euro

Il piccolo e bellissimo borgo montano di Tereglio, frazione montana del comune di Coreglia Antelminelli, presto subirà delle importanti trasformazioni. Questo grazie al bando regionale che l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Remaschi si è aggiudicato. Ai fondi regionali in arrivo dal valore di 600mila euro si aggiungeranno altre risorse comunali, fino ad arrivare a un investimento complessivo di 780mila euro che saranno impiegati per dare il via a importanti opere di rigenerazione urbana nella frazione. Si tratta di Interventi sostanziali, che cambieranno il volto della frazione andando a portare ulteriori servizi e ulteriore bellezza e funzionalità in uno dei luoghi più suggestivi del comune coreglino. "A Tereglio attualmente abitano circa 200 persone - spiega il sindaco Marco Remaschi -. Una piccola, ma tenace comunità che merita di vivere in un luogo più che decoroso, ben tenuto e riqualificato. Ci sono numerosi interventi da portare a termine a Tereglio in un’ottica di recupero di spazi pubblici, maggiori servizi, maggiore funzionalità complessiva".

"Questo sarà una modalità per rendere questo luogo, di per sé suggestivo e dalla grande bellezza e storia, sempre più attrattivo, anche per i turisti. I lavori guardano anche nella direzione di favorire una progressiva e consapevole urbanizzazione, senza stravolgere le ovvie peculiarità dell’area, bensì portando servizi e comodità laddove possibile e necessario".

In quello che un tempo era un antico castello medievale, di cui ancora si scorge la fisionomia, saranno dunque effettuati diversi interventi, in particolare, su via del Piastronato, via del Castello, via delle Volte, via Bolla e via del Cimitero.

Nello specifico, sarà rimosso il vecchio cemento, sarà adeguato il servizio idrico integrato e la pavimentazione verrà rifatta. In via delle Volte sarà ripristinato l’antico pavimento in acciottolato, che donerà un ulteriore elemento di bellezza e di particolarità alla frazione. Sarà inoltre installata una nuova illuminazione pubblica, energeticamente efficiente, sarà curato il decoro con arredi moderni e la piazza centrale verrà trasformata in un belvedere. I fondi necessari sono stati stanziati per una buona parte dalla Regione Toscana, nell’ambito del bando per interventi di rigenerazione urbana a favore dei Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, che ammontano, appunto, a circa 600mila euro mentre la parte restante è coperta dall’amministrazione comunale. I lavori partiranno entro marzo 2024.

Fiorella Corti