Riforma del terzo settore Primo incontro formativo

Riforma del terzo settore, dagli statuti al registro unico nazionale, con una panoramica sulle varie responsabilità che le associazioni devono assolvere. E’ il tema del primo dei tre incontri formativi, rivolti ai dipendenti comunali e a tutte le associazioni che operano sul territorio di Porcari, per orientarsi nel volontariato.

L’appuntamento è per domani, dalle 10 alle 12 negli spazi della Fondazione Lazzareschi di piazza Orsi, ed è organizzato dalla consigliera con delega al Volontariato e all’Associazionismo Serena Toschi, che coordinerà i lavori. Relatore della mattinata sarà il dottore commercialista Maurizio D’Elia, revisore contabile, giudice arbitrale di Firenze con trentennale specializzazione sull’argomento. Dopo i saluti del sindaco, Leonardo Fornaciari, i presenti approfondiranno gli aspetti principali della riforma.

"L’input è arrivato dalle associazioni de La Piazza, il gruppo comunale del volontariato che da qualche mese a Porcari è realtà. C’è bisogno di formazione qualificata - commenta Serena Toschi - e di condividere i propri dubbi in un sistema normativo in movimento. Le persone che dedicano il proprio tempo libero alla comunità meritano di ricevere tutti gli strumenti per operare al meglio".

Gli altri due appuntamenti in autunno, il 21 ottobre il fundraising per le organizzazioni no profit e il 18 novembre sarà la volta delle strategie di comunicazione per avviare campagne di crowdfunding e 5 per mille.

Ma. Ste.