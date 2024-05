Riflettori accesi a Vagli Sotto. Sarà il set di una produzione dell’Accademia Cinema Toscana

Riflettori ancora accesi sul territorio comunale di Vagli Sotto. Questa volta per l’indiscutibile bellezza dell’ambiente naturale, fonte di ispirazione per una produzione cinematografica prodotta dall’Accademia Cinema Toscana. La giovane troupe è arrivata nel borgo della Garfagnana in queste ore e per tutta la prossima settimana si dedicherà alle riprese per concretizzare il progetto "Ruggine", questo il titolo del cortometraggio che sarà girato in diverse località di Vagli Sotto, nato dalla sceneggiatura scritta da Riccardo Berca e Melissa Palmeri, e prodotto da Accademia Cinema Toscana, 9 Muse e la produttrice toscana Giada Marchetti.

"Si tratta di un corto in costume ambientato in un inedito universo fiabesco - spiegano gli autori -, un ibrido tra live action e animazione collocati in un contesto antico e rurale, in cui si innestano temi universali e senza tempo, come etica, morale e rapporto fra uomo e natura. Queste tematiche saranno trattate con uno stile e un tono dove il realismo si fonde col magico, per dare vita a una fiaba grottesca e graffiante che metterà in luce l’oscurità dell’animo umano e come la ricchezza ed il consumismo possano corrompere i propri valori. Un progetto dalle molte facce, teso a valorizzare nel contempo anche il territorio della Garfagnana, il Parco Alpi Apuane e l’importate la figura del protagonista animale, Ruggine, appunto".

L’Accademia Cinema Toscana, che vive in simbiosi con la casa di produzione ‘9 Muse’, è ormai un piccolo, ma altamente significativo punto di riferimento per tutti i giovani appassionati di cinema. Nella troupe di Ruggine presenziano, infatti, oltre ad alcuni membri toscani, anche altri numerosi ragazzi provenienti da tutta Italia, che durante gli anni di studio si sono innamorati del territorio rendendolo protagonista di documentari e cortometraggi.

L’amministrazione di Vagli Sotto, ha immediatamente sposato l’iniziativa e il sindaco Giovanni Lodovici, oltre a patrocinare il corto che sarà interamente girato tra i borghi affacciati sul Lago e l’oasi naturale di Campocatino con gli storici "caselli" dei pastori, già teatro del film "Il Mio West" con Leonardo Pieraccioni, ha firmato un’ordinanza specifica per l’adeguamento della viabilità.

Fiorella Corti