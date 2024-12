Rifiuti abbandonati. Da frigoriferi a mobili una parte era in strada

Via dei Sandroni, zona industriale. I cittadini segnalano una fila di rifiuti di vario genere sulla curva dell’ex colorificio ceramico Cover, proseguendo verso l’oasi del Sibolla, che si trova a pochi metri. Anzi, accanto all’ingresso del Centro dei visitatori, campeggiano frigoriferi, mobili ed altri rifiuti ingombranti. A bordo carreggiata, invece, sacchi gialli e neri, altri con scatole in cui si leggono scritte evidenti di aziende con tanto di indirizzi e numeri di telefono. Una situazione che è così da giorni. Bisognerà attendere l’Epifania per fare pulizia? Tra l’altro, parte del materiale si trovava anche in mezzo alla strada, con le auto che vi passavano sopra. Adesso i rifiuti sono a bordo strada.

Ma. Stef.