"Rifiutate tutte le offerte arrivate per la società"

Nuova presa di posizione da parte della Lucchese, dopo che l’opposizione cittadina aveva chiesto spiegazioni e chiarimenti circa un presunto passaggio di proprietà.

"In merito alle richieste di chiarezza da parte dell’opposizione del comune di Lucca, sullo stato di salute della società rossonera, apparse ieri su vari quotidiani, la Lucchese 1905 ci tiene a ribadire quanto segue - scrivono i vertici societari in una nota-. La proprietà non ha in alcun modo interesse né bisogno di nuovi innesti nella propria compagine societaria e questo è stato ribadito chiaramente pochi giorni fa tramite un comunicato ufficiale. Le richieste di interessamento ci sono state perché questa società sta lavorando seriamente per trasformare la Lucchese in una vera e propria azienda, e questo genera interesse. Ogni richiesta, però, è stata rispedita al mittente perché non rappresentava un valore aggiunto per la Lucchese 1905 e per i suoi tifosi".

Un punto fermo e chiaro da parte di Bulgarella e suoi, che hanno decisamente chiuso all’ipotesi di una cessione societaria.

"Questa società non ha un colore politico- continua la società -, perché il calcio, e lo sport in generale, sono di tutti, ma è doveroso rispondere a chi mette in dubbio il fatto che la Lucchese non sia in grado di proseguire questo percorso con le proprie gambe. Questa proprietà e il suo presidente hanno due sogni, allestire una squadra che possa regalare gioie ai propri tifosi e realizzare un nuovo stadio in un anno e mezzo, stabilendo un record di velocità unico al mondo e mantenendo gli impegni presi con questa amministrazione. Per farlo avremo bisogno di tutto il sostegno possibile, da parte della città e delle istituzioni".