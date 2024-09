Riecco la “Sagra delle Sagre“. Cibo, cultura e tradizioni in piazza

Una vera festa per tutte le associazioni che nel corso dell’estate hanno dato vita alle numerose sagre sul territorio. Torna domenica 15 settembre, in piazza Aldo Moro, la ‘Sagra delle Sagre’. Un grande appuntamento con il cibo della tradizione Capannorese promosso dall’amministrazione comunale per valorizzare i piatti tipici, che saranno preparati dalle sagre capannoresi, tutte coinvolte nell’iniziativa. Ci saranno anche piatti per celiaci grazie alla collaborazione dell’Associazione Italiana Celiachia (AIC) Toscana. Tanti i piatti proposti per l’occasione: tagliarino, fagioli all’uccelletto, trippa, stinco, tordelli, polenta con i funghi, crostini, pappa al pomodoro, cinghiale, farro, zuppa, baccalà e porchetta. La ‘Sagra delle sagre’, che sarà ‘plastic free’, si svolgerà nel tardo pomeriggio a partire dalle ore 19, mentre dalle 21 è previsto anche un intrattenimento musicale.

"Sulla scia del grande successo di questo evento, nato nell’ambito delle celebrazioni per i 200 anni dalla nascita del Comune - afferma l’assessora Silvana Pisani - abbiamo deciso di riproporlo per tornare ad offrire a tutti i nostri cittadini un’occasione piacevole per degustare i piatti locali e trascorrere una serata in relax. Anche quest’anno la manifestazione sarà ‘plastic free’ nel segno del rispetto per l’ambiente, e per consentire la partecipazione di tutti, proporrà anche piatti senza glutine. Questa iniziativa è, inoltre, un modo per valorizzare le tante sagre del territorio che propongo piatti della nostra tradizione, realtà molto apprezzate. La finalità è anche quella di creare sempre più collaborazione tra i vari gruppi organizzatori delle sagre, superando le peculiarità di ciascuno, lavorando tutti insieme con spirito di comunità per un obiettivo comune. Ringrazio tutte la sagre e tutti i volontari che con passione e professionalità ci danno la possibilità di tornare a realizzare questa bella e riuscita iniziativa".

Protagoniste sono le sagre: del Tagliarino di Paganico, Paesana San Jacopo di Lammari, Festa dell’Arca di Noè di Camigliano, del Tordello Casalingo di Segromigno in Monte, del Fungo Porcino con Polenta di Massa Macinaia, dell’Oliva Dolce di Matraia, della Zuppa alla Frantoiana di Segromigno in Piano, Paesana di Lunata, de ‘La Corte’ di Marlia.