Riecco la grande Festa del Vino. Tantissimi appuntamenti in vista

Musica, spettacoli, incontri e tanta musica in onore al vino. Ha preso il via, alla presenza del sindaco Marzia Bassini e delle tante autorità presenti tra le quali gli assessori Veronica Della Nina e Giulia Centoni, Luca Galligani e Ugo Lunardi, l’On. Elisa Montemagni, l’Eurodeputato Susanna Ceccardi e l’ex sindaco oggi Consigliere Regionale Vittorio Fantozzi, la 56esima edizione della "Festa del Vino" di Montecarlo che dal 29 agosto all’8 settembre torna con un ricco programma di eventi collaterali e soprattutto un’ampia possibilità di degustazione di vini e prodotti del territorio. Successo immediato in Piazza d’Armi per gli stand enogastronomici e per la "Degustazione sotto le stelle" in Piazza Garibaldi, entrambi presi d’assalto, così come i giochi organizzati dal Gruppo Storico Montecarlese. Platea al completo anche per l’esibizione della Filarmonica G. Puccini di Montecarlo.

A complimentarsi per la manifestazione l’On. Massimiliano Baldini (Consigliere Regionale della Lega) che sottolinea come: "La Festa del Vino a Montecarlo conferma l’eccellenza nazionale ed internazionale che rappresenta e connota sia l’importanza dei prodotti del territorio, che la bellezza di questo borgo straordinario. Faccio i complimenti al sindaco Bassini, e all’intera squadra al suo fianco". Bel successo gli incontri del Salotto del Vino e del Verde all’interno dell’Istituto Pellegrini Carmignani, che si sono aperti con una cena speciale dedicata a Giacomo Puccini, in occasione della ricorrenza del centenario dalla sua scomparsa.

Gli appuntamenti si susseguono numerosi, e fra questi da non perdere la sera del 6 settembre, quello con la Fondazione Alice Benvenuti insieme a due ospiti speciali: il tenore Davide Piaggio e il maestro concertatore Francesco Barbagelata, che si esibiranno in arie pucciniane. Fra gli appuntamenti di oggi, alle ore 18, alla Fortezza di Montecarlo, la presentazione in anteprima del nuovo libro di racconti di Roberto Bencivenga, a cura di Piera Teglia. Non mancano eventi culturali collaterali: la mostra di pittura a cura del Gruppo Pittori Altopascesi all’interno della Ex Chiesa della Misericordia e "la Stanza del Sole", atelier del Maestro Roberto Pasquinelli, aperti al pubblico durante tutto il periodo della festa. Tanta musica e non solo sul palco in Piazza Carrara, a cura della Proloco Montecarlo in questi giorni si alterneranno tante realtà musicali diverse.

Barbara Di Cesare