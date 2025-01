Riecco il Giro d’Italia. Tappa speciale fino a Pisa. Lucca ancora protagonista: "Risultato straordinario"

Ecco il bis: Lucca sarà ancora protagonista al Giro d’Italia. Nella giornata di ieri è stato ufficializzato il percorso della Gara in Rosa per il 2025 ed è arrivata la conferma che la cronometro del 20 maggio partirà da Lucca, da piazza Napoleone.

Dopo il successo della tappa del 2024, che aveva già riportato il Giro in città dopo 40 anni, il 2025 è destinato a segnare la nuova consacrazione sportiva per Lucca, scelta come punto di partenza di una cronometro che unirà le città di Lucca e Pisa, una unione sportiva nel segno del campanile e delle differenze che farà acquisire un fascino particolare alla tappa.

La cronometro si snoderà attraverso un percorso sulle Mura urbane, i quartieri periferici e il Brennero, per poi giungere a San Giuliano e concludersi in piazza dei Miracoli a Pisa.

A Roma, per l’investitura ufficiale, erano presenti il sindaco Mario Pardini, l’assessore allo Sport e vicesindaco Fabio Barsanti, oltre al capo di Gabinetto Beniamino Placido. Dunque, la città di Lucca sarà ancora una volta protagonista della Carovana Rosa con una tappa storica e di grande prestigio e la soddisfazione in Comune è naturalmente palpabile.

"Un nuovo, straordinario risultato per la città e per tutto il territorio - commentano il sindaco Pardini e l’assessore Barsanti - . Questo evento non solo valorizza Lucca agli occhi del mondo, ma consolida il ruolo della nostra città come protagonista dello sport internazionale. Il passaggio del Giro d’Italia, come abbiamo potuto appurare lo scorso anno, rappresenta una vetrina unica per promuovere le eccellenze lucchesi e rafforzare l’identità sportiva, culturale e turistica. Ringraziamo i vertici di RCS Sport per il proficuo lavoro e la costante collaborazione che ha condotto a questo ambizioso risultato".

La cronometro Lucca-Pisa sarà destinata ad essere un momento di grande visibilità mondiale, con ore di riprese televisive concentrate sulla città e sul percorso. Inoltre, il giorno di riposo previsto il 19 maggio (giorno antecedente alla tappa) garantirà un maggior tempo di attenzione mediatica proprio su Lucca superiore anche a quella registrata nella scorsa stagione quando la città ospitò l’arrivo di una tappa.

L’amministrazione comunale è già al lavoro per organizzare al meglio questo grande evento, anche in collaborazione con il Comune di Pisa, al fine di creare un programma di iniziative congiunte che valorizzino l’importanza storica e culturale della tappa: sono allo studio iniziative in contemporanea nelle due città, ma anche congiunte. La doppietta, che riporta il Giro a Lucca per due edizioni consecutive come già avvenuto nel 1984 e 1985, arriva al termine di un percorso durato mesi, durante il quale alcune indiscrezioni e un certo ottimismo erano filtrati: è indubbiamente un traguardo importante che rende omaggio alla storia ciclistica della città e rafforza il suo legame con una delle manifestazioni sportive più amate e seguite al mondo. Lucca torna protagonista assoluta, diventando la casa dei campioni delle due ruote, per quello che si prospetta come uno degli appuntamenti più importanti dell’anno.

