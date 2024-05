Ricordando il professor Raffaello Nardi. Interviene anche il senatore Marcello Pera

L’Accademia Lucchese di Scienze, Lettere e Arti organizza per domani alle 17 nella sua sede a Palazzo Pretorio un incontro per ricordare e commemorare Raffaello Nardi, Presidente dell’Accademia Lucchese per molti anni. Interverranno Marcello Pera, già Presidente del Senato della Repubblica, Luigi Carmignani, già Professore Ordinario di Geologia applicata presso l’Università di Siena, Gaia Checcucci, Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale e Sandro Bennucci, Presidente dell’Assostampa Toscana. I lavori saranno coordinati da Marco Paoli, Presidente della stessa Accademia. Nell’occasione dell’evento la sala Conferenze sarà intitolata al professor Nardi che tra i tanti incarichi è stato segretario generale dell’Autorità di bacino del Serchio e Arno, coordinatore della carta geologica d’Italia, è stato insignito del “Premio Nazionale dell’Ambiente Gianfranco Merli 2009”, presso la Camera dei Deputati “Per l’attività svolta come Segretario Generale dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno e Serchio sempre ad esclusiva salvaguardia del bene acqua”.