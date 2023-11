"Riconoscimento delle ore di lavoro perse per cause di forza maggiore non imputabili al personale". A chiederlo sono Michele Massari e Giovanni Rossi (Fp-Cgil). "Premesso che in questi giorni sono stati adottati provvedimenti di chiusura di vari servizi scolastici e strutture per l’infanzia a causa di eventi calamitosi (maltempo) - scrivono - ; che a causa di tali chiusure il personale in appalto è stato messo in ferie forzose; considerando che le ferie contrattuali sono, in generale, già utilizzate nel settore per sopperire alle chiusure annuali calendarizzate (natale, pasqua, agosto, ecc...); considerato che non sono previsti ammortizzatori sociali per i lavoratori del settore, in appalto, che sopperiscano ad eventuali chiusure non programmate; onde evitare che il personale subisca una perdita di retribuzione, si chiede il riconoscimento delle ore di lavoro perse per cause di forza maggiore non imputabili al personale".®