"Richard Balestra si avvale della facoltà di non rispondere per l'omicidio di Luigi Pulcini"

Si è avvalso davanti al gip della facoltà di non rispondere Richard Balestra, il ventenne arrestato dai carabinieri con l’accusa di omicidio preterintenzionale aggravato da futili motivi in relazione alla morte del pensionato 75enne Luigi Pulcini. L’episodio accadde il 6 agosto scorso ad Altopascio.

Il giovane resta dunque agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, in attesa della conclusione delle indagini del pm Elena Leone. E’ accsuato di aver colpito l’anziano con un micidiale pugno, per motivi banali. Luigi Pulcini stramazzò a terra all’indietro, battendo fatalmente la nuca a terra. Morì dopo dieci giorni di agonia in ospedale.