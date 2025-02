Riapre al pubblico il teatro Nieri . Grande festa a Ponte a Moriano

Dopo anni di ristrutturazione, è finalmente avvenuta l’inaugurazione del teatro “I. Nieri”, situato nella piazza “Cesare Battisti” di Ponte a Moriano. L’evento si è svolto domenica 24 gennaio: erano presenti il sindaco di Lucca Mario Pardini, l’amministratore del Teatro del Giglio Giorgio Angelo Lazzarini, il vicesindaco Fabio Barsanti e gli assessori Mia Pisano e Giovanni Minniti.

L’edificio, che era chiuso al pubblico da diversi anni, è stato oggetto di una serie di interventi quali la ristrutturazione della facciata, il rifacimento della pavimentazione interna, l’installazione di un nuovo impianto di climatizzazione, la riqualificazione degli impianti elettrici e la sostituzione di tutte le poltroncine di platea e galleria. Una serie di lavori che hanno reso agibile, moderno e funzionale questo luogo di cultura che sarà aperto anche alle associazioni. Il teatro è intitolato a Idelfonso Nieri, filologo e scrittore nato a Ponte a Moriano nel 1853, autore del Vocabolario Lucchese e di Cento racconti popolari lucchesi; esso venne costruito nel 1930 e fino al 1970 fu utilizzato come sala cinematografica.

Dopo il taglio del nastro da parte delle autorità cittadine, si è tenuto un concerto che ha visto protagonisti la soprano Silvana Froli e il tenore Claudio Sassetti, accompagnati al pianoforte da Stefano Adabbo e con la partecipazione di Nicola Fanucchi.

Finalmente, dopo una lunga attesa, gli abitanti di Ponte a Moriano ma soprattutto le associazioni culturali e le compagnie teatrali potranno usufruire di questo importante teatro, il secondo nel comune di Lucca, che potrà essere utilizzato a partire dal mese di aprile.

Un primo teatro risultava in realtà presente a fine Ottocento in località “Il Giardinetto”, ove ora sorge una piccola pensione, sulla via Nazionale. L’attuale teatro è idoneo per essere utilizzato per spettacoli di prosa, operette con compagnie ridotte, concerti da camera, cabaret, esibizioni e rassegne corali, filarmoniche.

"E’ stata una bella cerimonia - spiegano alcuni alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado “M. Buonarroti” presenti all’inaugurazione - in cui abbiamo potuto ascoltare alcune arie di Giacomo Puccini ma anche canzoni della Tradizione napoletana".

"Ma l’emozione più grande - concludo gli alunni - è stata vedere un teatro così bello e completamente rinnovato che finalmente potrà divenire un luogo di incontro e cultura per Ponte a Moriano ma anche per l’intero territorio comunale".