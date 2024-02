Riaperto il “circolino“: spazio per attività sociali e culturali

Riaperto il Circolo. Inaugurata la sede rinnovata del circolo, chiamato anche “circolino“, che ridona al paese, al termine della ristrutturazione, uno spazio necessario per fare comunità, anche come bar e ristoro, organizzando feste, cene e momenti comunque di aggregazione e intrattenimento, che è mancato molto agli abitanti del paese, dopo tre anni dalla sua chiusura.

L’immobile, ex vecchia scuola di proprietà comunale, precedentemente sede del circolo Acli, era rimasto inutilizzato per quel tempo a seguito della scadenza del contratto. L’amministrazione comunale di Bagni di Lucca, a suo tempo, aveva indetto un bando per affidarlo in concessione fissandone la durata di 6 anni con possibilità di rinnovo di ulteriori 6 anni. Ci sarà la possibilità di destinazione ad attività commerciale, ma "garantendo il mantenimento di centro di aggregazione sociale e culturale attraverso la disponibilità della struttura e dei locali per attività di pubblico interesse, quali, a titolo esemplificativo, riunioni, feste, sagre, incontri con la popolazione". Lugliano è un paese di 170 anime, frazione del comune di Bagni di Lucca, accoccolato su un pittoresco crinale con le case che fanno il girotondo guardando dalle finestre le dolci montagne dell’Appennino. Il locale è stato dato in gestione ad un gruppo di cittadini residenti e non, costituitisi in comitato spontaneo, che hanno richiesto al Comune di avere in comodato gratuito l’immobile, appunto, per svolgere attività sociali e culturali di aggregazione. L’amministrazione Michelini, dal canto suo, intende mantenere un presidio attivo nel paese che possa servire come luogo di ritrovo e convivialità, oltre che per attività sociali e culturali ed eventualmente come sede di seggio elettorale, come era in passato. All’inaugurazione ha presenziato il consigliere regionale Mario Puppa, presenti gli assessori Priscilla Valentino e Roberto Strigoli.

Marco Nicoli