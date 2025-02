“Ri-conoscere le Mura“ riapre i battenti nel sotterraneo del Baluardo Santa Croce

Dopo il grande successo ottenuto nei mesi scorsi, il percorso espositivo Ri-Conoscere le Mura torna visitabile nel sotterraneo del Baluardo Santa Croce. La mostra, che racconta la storia e l’evoluzione delle Mura cinquecentesche di Lucca, sarà nuovamente aperta fino a venerdì 21 marzo, con orario continuato dalle 10 alle 16,30. L’ingresso è gratuito e l’accesso è come sempre da via delle Conce, passando sotto il porticato della Casermetta Santa Croce. Il percorso espositivo accompagna cittadini e visitatori attraverso immagini, video e testi, in un allestimento curato nei minimi dettagli. Nella prima galleria la Striscia del Tempo, un’installazione in corten con testi bilingue, corredata da fotografie e documenti storici. Cinque date fondamentali scandiscono i momenti cruciali della costruzione della cinta muraria della zona ovest della città. Nell’antico torrione inglobato nel baluardo viene proiettato in loop un racconto animato in video, che descrive il rituale con cui, per secoli, la Repubblica Lucchese gestiva l’apertura e la chiusura delle tre porte cittadine all’alba e al tramonto. Infine, la seconda galleria conduce alla piazza d’armi, dove dieci pannelli in corten narrano episodi e trasformazioni delle Mura dal 1500 fino agli anni Ottanta del Novecento.