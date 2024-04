Restauro del Volto Santo . Prosegue il percorso per il nuovo colore

lucca

E’ stata una riunione per avviare il percorso di restauro del Volto Santo. Non sono da registrare comunicazioni ufficiali alla fine dell’incontro di ieri del “Comitato promotore” che ha il compito di stabilire l’aspetto del Volto Santo da restituire alla venerazione dei fedeli.

In pratica ieri sarebbero stati forniti soltanto gli esiti della diagnostica, dunque le diverse possibilità di restauro del Volto Santo da parte di componenti del “Comitato scientifico”.

Sul tavolo anche il tema della futura colorazione. Già nel convegno del 16 settembre 2023 vennero mostrate al pubblico presente in San Giovanni alcune immagini da cui si vedevano i vari e più antichi strati ritrovati sul Volto Santo a cominciare dagli incarnati di viso, mani e piedi con strati di ridipinture di tonalità rosa poi coperte dalle stesure oleose che si sono imbrunite nel tempo.

Anche la veste, oggi con un colore scuro per la presenza di almeno due ridipinture, in passato aveva un’altra colorazione: lo strato più antico aveva una tonalità blu acceso costituita da lapislazzuli, pigmento preziosissimo presente anche in uno strato di ridipintura intermedio misto a nero e quindi più scuro.

Probabilmente nei prossimi giorni arriveranno le decisioni e le comunicazioni ufficiali dopo la riunione di ieri, la prima del Comitato promotore di cui fanno parte: Paolo Giulietti, arcivescovo di Lucca; Mario Pardini, sindaco di Lucca; Marcello Bertocchini, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca; Luca Menesini, presidente della Provincia Lucca; Angela Acordon, soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara ed Emanuela Daffra soprintendente Opificio delle pietre dure di Firenze.

Oltre al restauro dell’antico e venerato crocifisso deve essere affrontato anche quello dell’interno del tempietto del Civitali. Per quanto riguarda i tempi si parla ormai della conclusione del grande restauro verso la fine dell’estate 2025, ragionevolmente in tempo per rivedere il Volto Santo nel suo tempietto in occasione della tradizionale processione della luminara di Santa Croce la sera del 13 settembre.

Paolo Mandoli