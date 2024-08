Resta bloccato sull’isolotto nel fiume Serchio, salvato dai vigili del fuoco

Lucca, 11 agosto 2024 – Brutta disavventura capitata a un uomo che era rimasto bloccato su un isolotto, proprio in mezzo al fiume Serchio. Si è accorto di non riuscire a raggiungere la riva ed è rimasto letteralmente intrappolato su quello spicchio di terra. Il fatto è accaduto nella serata di ieri, 10 agosto, a Lucca. L'allarme è scattato intorno alle ore 21,35 e subito sono scattati i soccorsi. L’uomo è stato salvato solo grazie all’intervento dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto con mezzi e attrezzature specifiche per il soccorso in acqua. L'incidente è avvenuto nei pressi della ditta Varia Costruzioni. I vigili del fuoco hanno raggiunto l’isolotto e sono riusciti a trarre in salvo l’uomo che è rimasto incolume. I soccorritori, utilizzando attrezzature specifiche, lo hanno aiutato a raggiungere la riva in sicurezza, in questo modo l’uomo fortunatamente non è rimasto ferito e non ha riportato nessuna conseguenza dell’incidente.