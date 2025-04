“Resistenza in Lucchesia“. Nuova edizione del volume

In occasione dell’80° anniversario della Liberazione la Casa editrice Pacini Fazzi riedita il volume “La Resistenza in Lucchesia. Racconti e cronache della lotta antifascista e partigiana“ pubblicato nel ventennale della Liberazione (1965) dai Quaderni del Ponte di Piero Calamandrei e che contiene oltre alle cronache di quanto avvenne nei nostri territori Lucca, Mediavalle, Versilia e Garfagnana (a firma di Augusto Mancini, Giovanni Carignani, Renato Bitossi e altri), 15 racconti a firma di altrettanti scrittori e artisti (Da Tobino a Petroni, a Cancogni, Beconi, Benedetti, Sbrana, Fusco, Del Beccaro e tanti altri), con la prefazione di Carlo Ludovico Ragghianti allora Presidente del Comitato Toscano di Liberazione Nazionale.

La presentazione organizzata da Pacini Fazzi editore e dalla Provincia di Lucca si terrà domani 26 aprile alle 16,30 in Sala Del Trono a Palazzo Ducale. Dopo i saluti del presidente della Provincia Marcello Pierucci e del presidente dell’Istituto Storico della Resistenza Mario Regoli saranno lo storico Stefano Bucciarelli (Isrec Lucca) e la storica dell’Arte Alessandra Trabucchi (alla quale, come consigliera della Fondazione Ragghianti saranno affidati anche i saluti della Fondazione stessa) a presentare il volume. “Sono certa che la lettura dei testi di questi grandi scrittori – afferma l’editrice Francesca Fazzi – saprà parlare al cuore e alla mente dei tanti giovani che ne farannolu tesoro nella costruzione della propria identità di cittadini italiani”.

La nuova edizione, patrocinata da Regione Toscana, Provincia di Lucca, Fondazione Ragghianti e Isrec Lucca contiene le illustrazioni originali che Fausto Maria Liberatore ha dedicato ad ognuno dei 15 racconti; anche in copertina, anziché l’Omaggio a Don Lazzeri di Serafino Beconi (che troviamo richiamato in bandella e nell’interno) viene proposta un’opera realizzata da Fausto M. Liberatore per il ventennale della Strage di Sant’Anna (di proprietà di Maria Pacini Fazzi). La riedizione è accompagnata dai saluti dell’assessora regionale alla Memoria Storica Alessandra Nardini, del presidente della Provincia Marcello Pierucci e da una introduzione storica di contestualizzazione firmata da Stefano Bucciarelli dell’ISREC Lucca.

“Un libro doppio: da una parte la letteratura con le opere di 15 scrittori che della Lucchesia sono figli per nascita o per scelta; dall’altra la cronaca storica, concreta e puntuale dei fatti accaduti tra il 1921 e il 1945” scrive l’assessora regionale Nardini nella sua premessa. Una riedizione “necessaria che ci ricorda - come afferma il presidente della Provincia Pierucci - che le radici piè profonde della Costituzione le possiamo ritrovare in molti luoghi della Provincia, comne a Sant’Anna di Stazzema, alla Certosa di Farneta, alla Piua Casa, alla Casa degli Oblati, al Piglionicio ai Pioppetti di Camaiore e in ogni altro luogo che ha visto una resistenza all’opposizione nazifascista”.