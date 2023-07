Regolamenti e progetti Martedì il consiglio

Per il giorno 11 luglio è convocato a Barga il consiglio comunale che si terrà nella sala consiliare alle 21. All’ordine del giorno la ratifica del conferimento della cittadinanza onoraria all’artista Swietlan Nicholas Kraczyna, per i suoi 50 anni di presenza artistica nella cittadina e per il tributo portato alla valorizzazione artistica e culturale di Barga. In consiglio anche la discussione su una variazione del bilancio di previsione 2023-2025 che dovrebbe riguardare l’aumento degli introiti della imposta di soggiorno, riguardo agli 80 mila euro stabiliti nel bilancio di previsione. In consiglio anche la conferma dell’adesione al sistema museale della provincia di Lucca, con il nuovo regolamento e la carta dei servizi dei musei comunali. Tanti punti sono invece dedicati a diverse mozioni o interrogazioni presentate dall’opposizione. Da parte dei consiglieri Fabio Quintavalli e Gesualdo Pieroni le mozioni relative alla necessità di un provvedimento di concessione dei beni del patrimonio indisponibile del comune; per l’adozione di un regolamento comunale relativo alle cremazioni, all’affidamento ed alla conservazione e dispersione delle ceneri dei defunti; una interrogazione degli stessi consiglieri per un rito religioso islamico celebrato allo stadio di Ponte all’Ania con una presunta assenza di autorizzazione o concessione da parte del comune. All’ordine del giorno anche una interrogazione circa lo stato dell’inizio degli interventi per la riqualificazione sempre a Ponte all’Ania dell’ex cinema Risorgimento e dell’abitazione fatiscente che insiste su via Nazionale.