Record di pioggia caduta. Un quarto dell’intero anno

LUCCAFebbraio già sopra la media per il quantitativo di pioggia a Lucca e, più in generale, nell’intero bacino del Serchio. Fino a ieri sera il pluviometro che si trova all’Orto botanico aveva registrato in totale 119,6 millimetri dall’inizio di febbraio a fronte della media dell’intero mese che si ferma a 106,2 millimetri. Mancano ancora 8 giorni alla fine di febbraio, come dire circa un terzo del mese, appare possibile altra pioggia già da domani sabato e per l’intero fine settimana.

Anche il mese di gennaio scorso si era chiuso con un surplus di pioggia con 185,4 millimetri a fronte della media mensile di 127,6 millimetri, ovvero oltre il 45 per cento in più. Dall’inizio dell’anno (dunque in 51 giorni) siamo già a un totale di 305 millimetri a fronte dei 233,8 attesi. In pratica siamo già a un quarto del valore medio dell’intero anno che sul centro storico di Lucca è di 1.216,1 millimetri considerando il periodo dal 1916 al 2024 compreso.

Allargando lo sguardo all’intero bacino del Serchio continua il periodo umido, con valori che oscillano dall’"umidità moderata" fino all’"umidità severa" che ha caratterizzato gli ultimi dieci giorni di gennaio. Complessivamente nell’ultimo anno sul bacino del Serchio si è registrato un valore medio di 2.144,3 millimetri di pioggia a fronte della media storica che è di 1.790,4 millimetri. Il mese di gennaio si era chiuso con ben 303,1 millimetri quale media dell’intero bacino a fronte del valore atteso di 172,8 millimetri, ovvero un aumento del 75,4 per cento.

Dopo il siccitoso anno 2022, con appena 860,8 millimetri sulla città di Lucca (a fronte della media che abbiamo visto essere di 1.216,1 millimetri) e con 1.110 millimetri quale media sull’intero bacino del Serchio a fronte della media annua che è di 1.793,8 millimetri, abbiamo avuto sia il 2023 come il 2024 sopra la media. In particolare l’anno 2023 si era chiuso con 1.343,8 millimetri sulla città di Lucca e con 1.885,4 millimetri quale media dell’intero bacino del Serchio, mentre il 2024 si è chiuso con 1.248 millimetri sulla città di Lucca e con 2.000,1 millimetri quale media dell’intero bacino del Serchio.

A confermare il periodo decisamente umido ci sono anche i valori registrati dai vari freatimetri lucchesi. Quello di Salicchi, che si trova il campo pozzi dell’acquedotto cittadino, evidenzia una risalita del livello della falda idrica di ben un metro e 13 centimetri, essendo passato da meno 6,07 metri di inizio anno a meno 4,94 metri rispetto al piano di campagna di questa settimana. Intanto anche le temperature medie mensili sono tornale a crescere dopo il freddo mese di dicembre scorso. La media del mese di gennaio è stata di 8,6 gradi a fronte della media storica di 6,5 gradi (ben lontana dal primato freddo del gennaio 1985 quando la media si fermò a 2,4 gradi). Il mese di febbraio, quantomeno per i primi due terzi, ha una temperatura media di 8,7 gradi a fronte della media di 7,9 gradi (decisamente lontana dal primato assoluto del mese più freddo anche a Lucca con appena 1,3 gradi del febbraio 1956).

Paolo Mandoli