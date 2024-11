Recital for Cathy. Allo Scompiglio il doppio show

Si presenta domani alle 19.30, nella Tenuta Dello Scompiglio (Vorno) il Recital for Cathy. Il concerto è un omaggio che la cantante Alda Caiello porge a Cathy Berberian, figura iconica della musica del Novecento, prendendo le mosse dal titolo del brano dedicato da Luciano Berio alla grande vocalist. Ripercorrendo alcune delle più belle pagine di Berio stesso e di compositori quali Debussy, Casella, Montsalvatge, Alda Caiello tratteggia un orizzonte musicale dove le due grandi artiste si incontrano e si raccontano, con l’accompagnamento al pianoforte di Andrè Gallo.

Oggi alle 17,30, il concerto è preceduto da Dietro le quinte con Cathy, un incontro con Alda Caiello, in cui verranno proposti esempi musicali, approfondimenti e curiosità sulla grande vocalist e performer. Gli appuntamenti fanno parte di Voce, vocalità e canto, rassegna musicale curata da Antonio Caggiano che nel corso del 2024 propone un itinerario artistico di otto appuntamenti incentrati sulla voce e il canto, negli spazi della Tenuta Dello Scompiglio. Il programma è un omaggio alla straordinaria cantante Cathy Berberian, celebre per la sua versatilità e innovazione nell’arte vocale. La sua collaborazione con il compositore Luciano Berio ha segnato una delle relazioni più feconde della storia musicale, unendo vita privata e sperimentazione artistica. Berberian è stata una pioniera nell’esplorazione delle possibilità espressive della voce, come testimonia Sequenza III, uno dei brani più emblematici scritti per lei da Berio. In questa composizione, la voce non è più solo strumento di canto, ma diventa suono puro, gesto teatrale, esplorazione delle emozioni più intime.

Accanto alla musica sperimentale di Berio, il programma presenta anche il suo lato più lirico e popolare con le Quattro canzoni popolari, dove la tradizione viene rielaborata con un tocco moderno e innovativo, unendo semplicità melodica e complessità armonica. Le stesse intenzioni le ritroviamo nelle Trois chansons de Bilitis di Claude Debussy, tre poesie in musica che evocano atmosfere simboliste e sensuali.