Recard, amministrazione in campo "Siamo a disposizione delle parti"

Contratto di solidarietà subito e sullo sfondo il concordato preventivo. Sono queste le prospettive per la storica azienda Recard di Villa Basilica, specializzata nella progettazione e produzione di impianti e macchine per la carta tissue. L’aspetto più significativo è che, almeno per il momento, nessun licenziamento è previsto dei circa 50 dipendenti in organico. Si spera che l’ammissione alla procedura concorsuale, possa portare all’orizzonte un compratore per ripartire. Domani, lunedì 20 febbraio, ci sarà la riunione decisiva per l’applicazione della solidarietà, si riapriranno i tavoli di confronto tra le parti per strappare un accordo il meno impattante possibile sugli addetti. Nel frattempo il Comune sta seguendo con attenzione la vicenda della Officina meccanica.

"Il sindaco Elisa Anelli e il vice Ballini sono a disposizione per favorire il dialogo e per trovare la migliore soluzione possibile per il territorio e per i lavoratori – si legge in una nota del Municipio di Villa Basilica – la civica amministrazione sta infatti seguendo la situazione. La Recard è una delle aziende storiche e più rappresentative di Villa Basilica e riveste un ruolo molto importante per l’economia del nostro territorio – spiegano il sindaco Elisa Anelli e il vice sindaco Giordano Ballini – non appena siamo venuti a conoscenza della situazione di crisi ci siamo mossi per capirne la complessità e ci siamo messi a disposizione per favorire il dialogo tra le parti, se necessario e per salvaguardare l’occupazione locale".

"Stiamo monitorando quotidianamente la situazione - conclude la nota - e vogliamo esprimere tutta la nostra solidarietà ai dipendenti, ci auguriamo che la trattativa in corso tra la proprietà aziendale e le rappresentanze sindacali porti alla soluzione migliore possibile". Fin qui il Comune, disposto a mediare. Il settore cartario, in alcuni comparti, presenta alcune criticità.

M.S.