Rave party in Garfagnana, strade presidiate dalle forze dell'ordine

Vagli di Sotto (Lucca), 25 giugno 2022 - Le forze dell'ordine stanno presidiando da stamani le strade della Garfagnana per impedire lo svolgimento di un raduno che secondo prime informazioni ha le caratteristiche del rave party, festa abusiva verso cui si stanno indirizzando decine e decine di camper e auto lungo itinerari di montagna. Secondo quanto emerge, per il rave è stata scelta un'area boschiva con un'ampia radura nei pressi di Roggio, nel comune di Vagli di Sotto ( Lucca). La località è già stata raggiunta da molti partecipanti che dalla notte si sono accampati in questa parte dell'Appennino transitando in modo quasi inosservato da borghi e paesini