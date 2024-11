Rapaci per allontanare gli storni. Si tenta una nuova soluzione

In viale Cavour, dopo le mille segnalazioni e proteste, ecco i rapaci per contrastare la presenza sempre più preoccupante e molesta di un nugolo di storni. A partire dai prossimi giorni, già durante i Comics, un falconiere guiderà un rapace nella zona della stazione dove si sono accomodati una grandissimo quantitativo di uccelli che, oltre a un inquinamento acustico impressionante, rilasciano uno strato di guano continuo che mette a repentaglio non solo i vestiti di chi passa, ma anche l’incolumità fisica degli stessi visto l’effetto pattinamento che si produce sull’asfalto. E per non parlare del cattivo odore che toglie il respiro e senza considerare gli ingenti danni alle macchine in sosta lungo la strada.

La scelta (sperimentale) di giocare la carta dei rapaci è stata presa nel corso di una riunione tenutasi nei giorni scorsi in Comune alla presenza dei tecnici e di un agronomo e di un ornitologo. Nell’estate scorsa, il Comune di Lucca si era attivato collocando prima tre dissuasori acustici sugli, poi aumentati a sei, ma è risultato tutto inutile: gli storni, a differenza di altre situazioni, non hanno manifestato nessun tipo di reazione agli impulsi sonori. Secondo l’ornitologo interpellato dal Comune, il fallimento è dovuto al fatto che proprio in quella zona gli uccelli hanno trovato un habitat ideale, con gli alberi che presentano la possibilità di decollo da quattro diversi lati.

Adesso dunque si prova con l’impiego dei rapaci che dovrebbero dissuadere gli storni dall’attraversare e posarsi nell’area, ma dopo un periodo di prova si tireranno nuovamente le somme e non sono affatto esclusi provvedimenti più radicali per un fenomeno che sta preoccupando chi vive, lavora o solo si trova a passare da quella zona.

F.Vin.