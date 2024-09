Rai, un film tv su Pascoli. Si cercano comparse

Un film tv, in una sola puntata, prodotto dalla Rai su Giovanni Pascoli. Le riprese inizieranno a ottobre, a Castelvecchio Pascoli, dove il Poeta trascorse l’ultima e forse più importante parte, dal punto di vista della sua produzione poetica, della sua vita. Un passaggio importante questo, anche nel segno dell’impegno della Fondazione Pascoli per promuovere la contemporaneità del poeta, facendolo conoscere in un modo del tutto diverso da quello studiato sui libri di scuola.

La produzione Rai vede la sceneggiatura Sandro Petraglia e Lorenzo Bagnatori, due scrittori di talento che hanno già dimostrato le loro capacità in numerose produzioni di successo. Sandro Petraglia è stato peraltro sceneggiatore de "L’ombra di Caravaggio". Federico Cesari sarà Pascoli; attore principalmente noto per i suoi ruoli in "Skam Italia" e "Tutto chiede salvezza", dove ha dimostrato un talento straordinario e una capacità unica di entrare in sintonia con i personaggi che interpreta. Nel cast anche Benedetta Porcaroli, nel ruolo di Mariù Pascoli, altra stella emergente del cinema italiano, che ha conquistato il pubblico con la sua performance in "Baby", mostrando una versatilità e una profondità interpretativa notevoli. La regia del film su Pascoli sarà affidata a Giuseppe Piccioni, cineasta di grande esperienza e sensibilità, capace di dirigere con maestria storie complesse e intense. Per le riprese, che si gireranno tra Barga, Casa Pascoli e San Mauro Pascoli e la Val d’Orcia, si stanno anche cercando comparse: uomini e donne, ragazzi e anche minorenni. Per candidarsi: inviare una mail all’indirizzo [email protected], Riferimento film Rai. Per maggiori informazioni scrivere a [email protected].