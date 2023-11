Ragioniere contabile e aiuto pizzaiolo

1 ragioniere contabile. Addettao contabile espertao - ragionierae - per operare in autonomia nella gestione delle contabilità semplificate e ordinarie, fatture elettroniche, registrazioni contabili prima nota, scritture assestamento per la predisposizione bilancio di esercizio, adempimenti periodici amministrativi e fiscali mediante utilizzo di programmi per la contabilità e dichiarativi (cu - 770 - iva - unico pf - sp) se interessati, inviare cv a: [email protected].

1 aiuto pizzaiolo. Ristorante della Media Valle ricerca ununa aiutante che si occupi di preparare gli ingredienti e farcire le pizze. Preferibile esperienza nella mansione. Si offre un contratto a tempo determinato, con possibile trasformazione in indeterminato, orario part time (da mercoledì a domenica per 6 ore al giorno). Per candidature rivolgersi al cell. 340.3948943 mail: [email protected].