Raffreddore anche con l’afa. Ecco perché

Raffreddore, mal di orecchie, febbre. L’estate non spazza via i virus para influenzali, anche se pare una contraddizione.

“In realtà non lo è – spiega il dottor Umberto Quiriconi –. Gli sbalzi di temperatura dovuti ai condizionatori, penso anche a quelli in auto o nei supermercati, possono provocare questi problemi, in questo momento piuttosto diffusi. La classica “frescata“ con rinite, che diventa comunque contagiosa“. Ma sotto “mentite spoglie“ sta riaffiorando anche il Covid. “Sono in giro le varianti Kp2 e Kp3, in realtà dagli effetti molto attenuati rispetto all’inizio, questo anche grazie ai vaccini. E poi non lo dimentichiamo: il virus cambia veste per cercare di non uccidere il suo ospite con cui cerca di coabitare il più a lungo possibile. Non mi risulta che ci siano casi gravi. L’attenzione da usare, facendosi il tampone e eventualmente usando mascherine e distanze, è se si ha un parente anziano o fragile. Parlo di malati cronici o chi fa terapie oncologiche o cortisoniche, e se si è operatori sanitari“.

Come si interviene? “Nel solito modo, antinfiammatori e eventualmente antipiretici“.

L’ultimo aggiornamento della Regione sulla diffusione del Coronavirus versione “estiva“ parlava di 849 nuovi casi in una settimana, di cui 113 nella nostra provincia per un totale (sempre in provincia) di oltre 180mila contagi dall’inizio della pandemia ad oggi.

L.S.