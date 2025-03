’Radio Olimpia Libera’ appuntamento all’"Artè" di Capannori

Doppio appuntamento sabato 15 marzo al cinema-teatro Artè di Capannori.

Alle 16 andrà in scena lo spettacolo per bambini e ragazzi ‘Radio Olimpia Libera’ per la regia di Matìas Endrek con Luigi Marasco, Margherita Paolini, Valentina Testoni, prodotto da EffePì Teatro. Lo spettacolo è promosso dal Comune in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Alle 21 andrà in scena lo spettacolo ‘Amore non ne avremo’ scritto e interpretato da Carlo Albè con la regia di Riccardo Vannelli e musiche originali di Francesco Moneti (voci fuori campo Giulia Quercioli e Gianluca Borgogni). Lo spettacolo, ricorda la vita di Peppino Impastato e il suo impegno nella lotta alla mafia. Prodotto da ‘Diritto e Rovescio aps’ è organizzato dall’associazione Libera Lucca ’Giuliano Guazzelli’, in collaborazione con il Comune, Avis Comunale Lucca, Comunale Altopascio, Zonale Piana di Lucca-Valle del Serchio e Cgil-Spi-Provincia di Lucca.