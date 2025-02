Racconti in Rete. Scrivere fa bene e porta in “tour“

Prosegue il tour con i vincitori del premio Racconti nella Rete organizzato da LuccAutori. Sabato alle 18 alla libreria Raffaello di Napoli verrà presentata l’antologia 2024 del premio Racconti nella Rete edita da Castelvecchi. Intervengono Demetrio Brandi, presidente del premio letterario, e gli autori Roberto Di Salvo, Francesca Emanuelli e Simona Visciglia. Presenti anche alcuni ex vincitori del premio: Diego Lama, Manuela Fucci, Ilaria Pizzini, Piero Fittipaldi, Maria Sordino, Francesca G. Marone, Ottavio Mirra, Cesare Cuscianna, Marianna Guida, Ida Raiola, Katia Molinari.

Durante la serata sarà proiettato il corto “Epifania d’agosto” vincitore della sezione corti del premio letterario Racconti nella Rete. Il soggetto è della sceneggiatrice Simona Visciglia, la regia di Giuseppe Ferlito. Gli attori Alessio Casini, Silvia Picciani, Eleonora Bonini e Andrea Insegna provengono dalla scuola di cinema Immagina. Il premio Racconti nella Rete si caratterizza per l’alta qualità dei testi che hanno partecipato al concorso. Questi selezionati per la ventitreesima edizione a nostro avviso sono stati i migliori, ma nel sito www.raccontinellarete.it si possono leggere altri piccoli gioielli. Nei vari generi rappresentati ha prevalso, come sempre, il racconto che tratta di sensazioni e sentimenti, di famiglia o di amore, con molte trame e soluzioni narrative interessanti. Soluzioni che rivelano come si possano trovare sempre nuove idee nonostante le migliaia di testi pervenuti finora e selezionati.

Nato nel 2002 da un’idea di Demetrio Brandi, il premio letterario Racconti nella Rete si conferma il più importante concorso nazionale per gli autori emergenti. Ogni anno spunti originali e storie accattivanti mettono in moto un meccanismo creativo meravigliosamente produttivo e offrono al lettore un’esperienza unica e preziosa: aiutano a pensare intrattenendo. Tra gli oltre 500 scrittori pubblicati molti hanno ottenuto, nel tempo, brillanti risultati in campo letterario. Il progetto permette a tutti, giovani e meno giovani, di partecipare al concorso con un racconto breve, una favola per bambini o un soggetto per cortometraggi.