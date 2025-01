Raccolta rifiuti Ascit. Ufficializzato il calendario

Ufficializzato il calendario di raccolta rifiuti Ascit per il Comune di Altopascio del 2025 che dal primo gennaio è passato a Tarip, il tributo puntuale. I cittadini e le utenze non domestiche, quindi, dovranno utilizzare esclusivamente i sacchetti dotati di tag Rfid per conferire il rifiuto indifferenziato. Il lunedì sarà ritirato l’organico e, su richiesta, pannolini e pannoloni. Il martedì toccherà a vetro e multimateriale, a settimane alterne. Per il vetro il 7 e 21 gennaio, il 4 e 18 febbraio, 4 e 18 marzo, 1-15-29 aprile, 13 e 27 maggio, 10 e 24 giugno, 8 e 22 luglio, 5 e 19 agosto, 2-16-30 settembre, 14 e 28 ottobre, 11 e 25 novenbre, 19 dicembre 2025.

Raccolta verde, sfalci e potature: 17 gennaio, 7-21 febbraio, 7 e 21 marzo, 4-11-18 aprile, 2-9-16-23-30 maggio (uno dei mesi in cui è maggiore il taglio dell’erba dei giardini, ad esempio), 6-13-20-27 giugno, 11 e 25 luglio, 8 e 22 agosto, 5-19-26 settembre, 3-17-24 ottobre, 7-21-28 novembre, 19 dicembre. La consegna dei materiali (sacchetti e bidoni, compreso quello per il verde e composter, su appuntamento) è prevista alla sede Ascit in via San Cristoforo a Lammari, oppure al Centro di Raccolta il Cerro in via della Fossetta a Badia, Altopascio, aperto lunedì, martedì, giovedì dalle 8 alle 13; mercoledì e venerdì dalle 12.30 alle 17 e il sabato dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 17. Per i vari cambi e ritiri è necessario avere dietro il codice utente e la delega, se non è lo stesso intestatario a fare la richiesta.

Gli altopascesi possono ritirare i sacchetti del rifiuto non riciclabile al distributore automatico (funziona con la tessera sanitaria) di via Cavour, nei pressi dell’ufficio tributi, aperto tutti i giorni 24 ore. Pannoloni, pannolini e assorbenti saranno conferiti solo nel sacco viola non dotato di tag Rfid, da esporre il giorno di ritiro del non riciclabile come da calendario: potrà essere esposto ogni settimana e non verrà inserito nel calcolo finale di Tarip. Stessa cosa per le lettiere e le traversine per animali, che dovranno essere conferiti negli appositi sacchetti arancioni.

Conferimenti. Per i nuclei familiari composti da una persona, il numero minimo di conferimenti nell’anno è fissato a 5, che salgono a 9 in caso di nucleo con due persone, a 13 con 3, a 16 con 4 e 5 persone e infine a 18 con nuclei da 6 persone o più. Info [email protected], oppure il sito web: www.comune.altopascio.lu.it.

