Raccolta rifiuti a Borgo. Ascit consegna i sacchi

Resta aperto fino al 4 aprile il punto consegna alla Sala delle Feste dove ritirare i nuovi sacchetti grigi con tag RFID, necessari per la fase di sperimentazione della tariffazione puntuale dei rifiuti che entrerà ufficialmente in vigore dal gennaio 2026. Fino al 4 aprile, i sacchi vengono consegnati, a utenti residenti e non, il lunedì dalle 9 alle 13, martedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, venerdì dalle 9 alle 13. Per ritirare i sacchi, è necessario presentare la lettera inviata da ASCIT, associare l’utenza Tari tramite il barcode indicato in alto sulla lettera stessa e se necessario, verificare i dati dell’utenza. In questo periodo, nella Sala delle Feste, saranno svolte anche le funzioni dello Sportello. I sacchi con codice RFID potranno essere ritirati dall’intestatario dell’utenza TARI o da suo delegato. Per semplificare le sole operazioni di consegna - quindi non la verifica e la regolarizzazione dei dati - l’amministrazione comunale di Borgo a Mozzano ha chiesto e ottenuto che venissero organizzati incontri dedicati, direttamente nelle frazioni. Ecco il calendario: sabato 5 aprile, al centro sportivo di Corsagna; mercoledì 9, a Diecimo, alla biblioteca San Giovanni Leonardi; sabato 12 al teatro Colombo di Valdottavo e martedì 15 al centro di protezione civile di Piano di Gioviano. La distribuzione avverrà dalle 9 alle 13. "È importante recarsi a ritirare i nuovi sacchi grigi - spiegano l’assessora all’ambiente Silvia Valentini e l’assessore ai tributi Alessandro Profetti -: in particolare, alla Sala delle Feste è possibile regolarizzare la propria posizione e verificare che i dati dell’utenza siano corretti e opportunamente registrati. Per andare incontro ai cittadini che hanno già in regola la propria posizione, abbiamo organizzato una distribuzione più capillare, direttamente nelle frazioni principali, dove gli utenti che non necessitano di regolarizzare i propri dati, potranno ricevere i sacchi".

Marco Nicoli