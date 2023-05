Raccolta di olio esausto anche per Altopascio

Meccanico fai da te nello smaltimento dell’olio esausto dei motori di tosaerba, trattorini, ma anche auto e moto o scooter? Presto arriverà anche ad Altopascio, nell’ambito della stazione ecologica, il servizio di raccolta che attualmente è previsto a Salanetti 2 e a Coselli, nel territorio di Capannori, dove si rivolgono i cittadini anche dei territori di Altopascio, Porcari e Montecarlo. Presto, però, ci sarà un centro di raccolta anche ad Altopascio. La conferma è arrivata dal presidente Ascit Ugo Salvoni. "Difficile stabilire una data precisa ma è sicuro che avverrà, perché è un servizio utile ed evita che il prodotto venga smaltito in modo non corretto provocando un danno ambientale. Ci attiveremo e nel minor tempo possibile porteremo questo servizio ad Altopascio, per una opzione in più nella Piana".

Il principio sarà lo stesso di Salanetti 2. Serve all’utente un contenitore idoneo per versare il lubrificante bruciato all’interno di una apposita cisterna. Si potranno consegnare gratuitamente fino a dieci litri di olio usato al mese. Questa la novità fortemente voluta per andare incontro alle esigenze di quei cittadini che, appassionati di ‘fai da te’, sempre più spesso decidono di non rivolgersi alle officine per effettuare il cambio dell’olio dai propri mezzi, ma di sostituirlo autonomamente nel garage di casa. Una pratica che, fino ad alcuni mesi fa, si scontrava con le difficoltà autorizzative legate al conferimento di una sostanza altamente inquinante e pericolosa per l’ambiente se non gestita nel modo corretto.

A fronte di un numero sempre più rilevante di richieste dei cittadini, dopo una fase di valutazione e l’avvio dell’iter burocratico necessario, Ascit si era attivata per provvedere a prendere in carico anche questa tipologia di rifiuto. Sarà realizzato un luogo accessibile e fruibile, per uno smaltimento ad hoc".

Ma.Ste.