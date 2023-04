Quel primo convegno nazionale e il ruolo di Maria Eletta Martini

Il 28 e 29 febbraio e il primo marzo 1980 a Viareggio, nella sala del Cinema dello stabilimento Principe di Piemonte, si tenne il primo convegno nazionale sul tema: "Volontariato e Pubblici Poteri" promosso dalla "Fondazione Giovanni Agnelli".

I lavori furono aperti dall’allora Ministro dell’Interno Virginio Rognoni. Dopo quel convegno – e successivamente a cadenza biennale – a Lucca furono organizzati convegni nazionali sulle tematiche del volontariato, arrivando alla costituzione del Centro nazionale per il volontariato, nel novembre 1984, che da allora ha sede a Lucca, in via Catalani, 158. Si arrivò anche al varo della legge quadro sul volontariato (la numero 266 del 1991) nata proprio sull’impulso e dai lavori dei convegni biennali di Lucca. Non è dunque esagerata la definizione giornalistica che in quel periodo indicava Lucca come la "Capitale del Volontariato".

Un ruolo storico riconosciuto ancora il 3 marzo 2017, quando venne a Lucca il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per ricordare la figura dell’onorevole Maria Eletta Martini (nella foto), fondatrice e a lungo presidente del Centro nazionale per il volontariato, scomparsa alla fine del 2011.