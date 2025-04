“Queen Unseen“: in mostra il mito del rock

Dalla Polaroid con il ‘primo’ baffo, allo scatto che ne immortala la rasatura sette anni dopo. C’è un Freddie Mercury inedito e intimo nella mostra ‘Queen Unseen’ inaugurata ieri al piano terra di Palazzo Guinigi, dove rimarrà esposta fino al 29 giugno. Un viaggio dietro le quinte del successo, attraverso gli occhi di Peter Hince, storico road manager e assistente personale del fondatore della leggendaria band britannica.

"Una tazza di tè, due gatti, una tv e massimo due persone d’intorno: dietro il Freddie animale da palcoscenico, c’era un uomo timido e silenzioso, un professionista e un perfezionista", così lo ricorda chi, come Hince, ha vissuto dieci anni - dal 1975 al 1986 - a fianco del gruppo che ha segnato la storia della musica rock. Una storia che è possibile ripercorrere nelle oltre cento fotografie inedite che dopo aver girato per Milano, Roma, Torino e Rimini arrivano a Lucca con un’esclusiva assoluta: qui sono infatti esposti 20 scatti in anteprima mondiale.

L’esposizione si apre con le immagini dei concerti, tra le quali spicca la gigantografia dell’immensa platea presente alla prima tappa del tour del gruppo in Sud America. In bianco e nero, invece, l’armadietto disordinato con gli abiti da palcoscenico. Il viaggio fotografico prosegue e si addentra negli studi di registrazione, per arrivare alla sezione dedicata ai più celebri video clip. In una stanza, invece, sono esposti pass e biglietti originali, oltre ad alcuni degli oggetti iconici della band come l’asta del microfono usata da Freddie Mercury nell’ultimo concerto, una chitarra autografata da Brian May, i costumi di Radio Gaga e le bacchette autografate di Roger Taylor.

"Grazie a questa mostra che ripercorre la storia del rock, Lucca diventa sempre di più città della musica – hanno commentato il sindaco Mario Pardini e l’assessore alla cultura Mia Pisano al taglio del nastro -. Abbiamo lavorato tanto per portarla qui, e siamo contenti che abbia trovato casa proprio a Palazzo Guinigi, a testimonianza della trasversalità delle proposte culturali che questo luogo offre a lucchesi, turisti e appassionati che a grande richiesta volevano che questa esposizione arrivasse in Toscana".

La mostra è visitabile dal martedì alla domenica, dalle 9,30 alle 19,30. Il costo del biglietto è di 12 euro l’intero, 10 il ridotto.

Jessica Quilici