Quattro paesi uniti dalla magia dei natalecci

"E’ vero che Gorfigliano ha inciso nel proprio cartello segnaletico “paese dei natalecci“, ma i nostri - affermano i natalecciai dei quattro paesi vicini di Agliano, Verrucolette, Rimessa di Agliano, lungo il lago di Gramolazzo, e Castagnola, tutti in comune di Minucciano non sono certamente meno belli e significativi. Anche per noi, come per gli amici dei tre rioni gorfiglianesi sono stati tanti giorni di lavoro, ritagliati alle nostre attività giornaliere". "Son stati circa una settantina - spiega Francesco Pierotti, natalecciaio di Agliano e consigliere comunale - le persone, adulti e giovani, che hanno collaborato. E’ un lavoro dove ci vuole anche attenzione e professionalità. Ne so qualcosa io, che mi sono trovato sei punti di sutura in una mano, per avere avuto troppa confidenza con il pennato. Comunque i natalecci di Agliano e degli altri tre paesi sono riusciti bene, sia nella costruzione che nell’accensione, e abbiamo avuto tanti complimenti. Appuntamento tra un anno, io però… senza il pennato".

Dino Magistrelli