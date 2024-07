Quattro nuove biciclette per la mobilità “eco“ dei dipendenti

Biciclette a disposizione dei dipendenti per facilitare gli spostamenti e favorire la mobilità sostenibile. La Provincia di Lucca ha attivato un servizio di bike sharing ‘aziendale’, acquistando 4 bici di cui una elettrica. “Il centro storico – commenta il presidente della Provincia Luca Menesini – si presta molto agli spostamenti in bicicletta. E con la stagione estiva sono certo che il servizio sarà utilizzato dai dipendenti che devono recarsi in altri uffici, fare sopralluoghi o partecipare a riunioni di lavoro o ad eventi istituzionali”.