Quattro concerti aperitivo. Al Giglio con il Boccherini

"Proseguono le opportunità che il Teatro del Giglio – afferma Giorgio Angelo Lazzarini, amministratore unico del Teatro del Giglio – dà a studenti e diplomati del Conservatorio di Musica “L. Boccherini”. Tra tutte, le occasioni di esibizione concertistica per l’anno solare 2024 sono complessivamente 38. E 18 di esse potranno ancora essere viste ed ascoltate a San Romano di Garfagnana il 26 settembre nell’ambito della rassegna Il Giglio nei Borghi e, soprattutto, nei prossimi appuntamenti della stagione autunnale dei Concerti Aperitivo".

Al via domenica 22 settembre (ore 11.30, Teatro San Girolamo) la rassegna autunnale dei Concerti Aperitivo, che torna dopo il successo degli appuntamenti della scorsa primavera. A esibirsi, in questo primo concerto, saranno Giulia Santabarbara e Smerald Kana, impegnati in un programma dedicato ad alcune delle pagine più belle del repertorio pianistico. Verranno eseguite ANCHE musiche di Ludwig van Beethoven, Chopin e Liszt.

I Concerti Aperitivo – in tutto quattro, per questa nuova edizione autunnale - sono appuntamenti musicali programmati al Teatro San Girolamo, e realizzati dal Teatro del Giglio in collaborazione con il Conservatorio di Musica “L. Boccherini”. Ad esibirsi nei concerti sono infatti alcuni tra i più promettenti allievi ed ex allievi del Conservatorio. La rassegna prosegue domenica 29 alle 11.30 con il secondo appuntamento, il concerto del duo composto da Selene Silicani (flauto) e Lorenzo Corsaro (pianoforte): in programma, musiche di Francois Borne, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert e Francis Poulenc. È dedicato ai duetti per due violini nella musica del Novecento il concerto di domenica 6 ottobre (ore 11.30), nel quale si esibiranno, eseguendo musiche di Béla Bartók, Dmitri Shostakovich (al pianoforte, Franz Arrighini) e Luciano Berio, i violinisti Luca Celoni, Marina del Fava, Marco Foti, Matilde Silicani, Caterina Ginesi, Salvatore Nicotra e Sara Lobo Martinez.

Concluderà la rassegna domenica 13 ottobre alle ore 11.30 il concerto che vede protagonisti i soprani Angelica D’Agliano e Chiara Prucher, il tenore Lorenzo del Panta e il baritono Andrea Garvalis, accompagnati al pianoforte da Gabriele Bascherini; in programma, musiche di Georg Friedrich Händel, Gioachino Rossini, Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi, Vincenzo Lutti, Ambrois Thomas, Jaques Offenbach. Al termine dei concerti sarà servito un aperitivo con vini offerti dalla Tenuta del Buonamico di Montecarlo. Posto unico 5 euro.