“Quasi un plebiscito per la candidata Uil nella Rls del San Luca“

Eletta in modo praticamente plebiscitario la RLS della Coop Morelli nell’appalto delle pulizie all’ospedale San Luca. Si tratta della Rappresentante Sindacale della Uiltrasporti. Sonia Bianchi è l’unica Rsa che si è resa disponibile a candidarsi, anche se vi sono ben 3 rappresentanti sindacali in azienda. La sua candidatura ha raccolto 42 voti su 54 aventi diritto, si tratta del più grosso cantiere di pulimento della Lucchesia. “La Uil ritiene la battaglia per la sicurezza la più importante insieme a quella salariale - così il segretario Massimiliano Bindocci – . E questo voto a ridosso del primo Maggio deve essere un monito a far meglio“.