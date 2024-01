Quando l’Epifania “ti porta in sartoria“, successo all’Atelier Ricci

Grande successo all’Atelier Ricci per la seconda edizione de “L’Epifania ti porta in Sartoria”. E’ stato un vero successo la seconda edizione de “L’Epifania ti porta in Sartoria” organizzata dalla scuola di portamento e bon ton Anastacia Fashion Academy di Cascina presso la storica e suggeriva location dell’Atelier Ricci di Via Burlamacchi. A condurre la serata un duo sempre frizzante che tornava dopo molto tempo insieme, di due modelli come Leonardo Ghelarducci e Rebecca Lynn. Sulla passerella dell’Atelier Ricci si sono alternati prestigiosi marchi provenienti da tutto lo stivale, guidati dalla professionalità e la sapienza artistica di SaraJo Mariotti ex modella ed indossatrice, protagonista delle sfilate di moda più importanti d’Europa e ora una delle organizzatrici di eventi per tutta la Toscana. A trovare spazio sulla passerella anche i piu piccoli, grazie all’agenzia Casting Bambini di Francesca Rotundi con i gioielli di Consuelo Otoni, Elisa Antonacci e Claudio Campriani di Papillon Italiano e Sonia Verrelli oltre a Le Farfalle dei Desideri e gli abiti eleganti e con tessuti bio della stilista coreana Soo Kim dell’Atelier fiorentino AmoRomeo.

Non solo moda, ma anche spettacolo. Sulla passerella dell’Atelier si sono alternati giovani promesse della musica come Eleonora Pischedda, che ha interpretato alla perfezione il tormentone dell’estate di Angelina Mango “Che t’o dico a fa’” e che prossimamente presenterà il suo nuovo lavoro “Puzzle”, Francesco Scaglierini cantautore pop proveniente da Frosinone e Sara Nardi, sedicenne ma già giovane promessa della provincia di Cuneo, che ha interpretato il suo inedito di successo dal titolo “Impossibile”. Hair Stylist ufficiale della manifestazione Gianni Graziano e Monica Consolati con Letizia Gary Franzoni che ha curato il make up. Il service è stato a cura di Niki Dj e Domenico Casella di Ke Incanto.