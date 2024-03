Quando il gatto non c’è.... Bivacco in una casa. Denunciati due giovani

Pensate di allontanarvi da casa per qualche giorno, e una volta tornati, trovare degli inquilini indesiderati nella vostra abitazione. Non ladri, ma semplicemente qualcuno che ha deciso di bivaccare e passare del tempo a casa vostra. E’ più o meno la disavventura vissuta da una signora pensionata, residente nella drazione di San Ginese di Compito, si era allontanata dalla propria dimora per alcuni giorni, probabilmente per recarsi da parenti. La strana sorpresa, però, ce l’ha avuta al ritorno. Una volta tornata in casa prorpia l’ha trovata completamente a soqquadro, e ancor peggio, c’erano due sconosciuti nel salotto. Sicuramente non il modo migliore per passare le vacaze Pasquali, visto anche lo spavento della donna nel vedere due persone all’interno della propria casa.

Naturalmente gli “inquilini“, appena vista la padrona di casa, si sono subito dati alla fuga, cercando di allontanarsi di fretta e furia nel minor tempo possibilie. Alla pensionata non è rimasto altro che chiamare i carabinieri, con i quali ha cercato di ricostruire l’ accaduto.

Facendo mente locale, e vedendo la situazione della casa, è emerso che i due sono entrati prendendo a calci la porta fino a sfondarla. Una volta dentro, non avevano minimanete cercato di rubare qualche gioiello, o mettere tutto a soqquadro in cerca di una fantomatica cassaforte, erano ben altri i piani. Trovata la dispensa, la coppia si è cucinata una lauta cena, facendo fondo a quasi tutte le risorse che l’anziana aveva in casa. Un vero pasto da re, a spese della povera malcapitata.

Finito il pasto, probabilmente spossati dal tanto cibo, si sono recati al secondo piano dell’appartamento, e trovate le stanze da letto, si son omessi a dormire per tutta la notte. Una sorta di bed and breakfast illegale, tutto all’oscuro della povera signora. I militari dell’Arma si sono immediatamente messi all’opera, cercando di indivudare e identificare i due malviventi. Dopo pochi minuti, infatti, sono riusciti a rintracciare e fermare i due, entrambi di orgine marocchina, di 26 e 28 anni, entrambi irregolari e senza fissa dimora.

I due ospiti indesiderati sono stati portati in caserma per essere identificati. Sono stati entrambi deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per i reati di violazione di domicilio aggravata e invasione di terreni o di edifici.

ia.na.