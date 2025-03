Qualità e prodotti locali: "Da 25 anni al servizio del nostro territorio"

Partiti alla grande gli eventi tutti dedicati ai clienti e studiati per festeggiare l’importante raggiungimento dei 25 anni sul territorio del Conad Superstore di Gallicano. Un anniversario che segna un quarto di secolo di storia e celebra un modello di sviluppo economico e sociale, con investimenti per l’occupazione, la comunità e l’ambiente, di un punto di riferimento per la Mediavalle del Serchio come solido motore di sviluppo per l’economia locale. Il Superstore negli anni ha saputo, tra l’altro adattarsi alle mutevoli esigenze della clientela, ampliando la propria offerta con nuovi concept store come la Parafarmacia Conad, il Bistrò, il Pet Store Conad e il Distributore di Carburante. "Questo anniversario è un traguardo significativo che ci riempie di orgoglio – dichiara Roberto Toni, presidente di Conad Nord Ovest e socio del punto vendita –. Siamo profondamente grati ai nostri collaboratori per la loro passione e dedizione e ai nostri clienti per la fiducia che ci dimostrano ogni giorno. Confermiamo il nostro impegno nel garantire prodotti di qualità a prezzi competitivi, valorizzando al contempo il territorio e le sue eccellenze. Questo risultato è il frutto di un grande lavoro di squadra e di una comunità coesa. Siamo fieri di appartenere a questo territorio e continueremo a investire nel suo sviluppo e nel benessere di chi lo vive". Da sempre attento alla valorizzazione delle eccellenze alimentari del territorio e al sostegno dei fornitori locali, il Conad Superstore è, inoltre, impegnato in politiche di sostenibilità e responsabilità sociale. L’insegna partecipa infatti attivamente alla vita della comunità locale, sponsorizzando eventi cittadini e iniziative locali, tra cui manifestazioni sportive, culturali e sociali, e promuovendo attività di sensibilizzazione su tematiche di rilevanza sociale e ambientale. Per celebrare questo importante anniversario e ringraziare i propri clienti, il Conad Superstore di Gallicano ha organizzato una settimana di sconti esclusivi. Fino al 14 marzo, i possessori di Carta Insieme potranno usufruire di uno sconto del 10% su un reparto differente ogni giorno, cumulabile con le offerte già in corso. Inoltre, sabato 15 e domenica 16 marzo, ogni 100€ di spesa, i clienti riceveranno subito 25€ in buoni sconto da 5€, utilizzabili dal 17 marzo al 30 aprile ogni 20€ di spesa.

Fiorella Corti