Qualità dell’aria: lo studio. Dal traffico al divieto di accensione dei caminetti

Domani a Palazzo Ducale si parlerà di un tema centrale per il nostro territorio: quello della qualità dell’aria. Saranno infatti presentati i risultati dell’indagine demoscopica a cura di "Demopolis" sulla percezione della qualità dell’aria nella Piana di Lucca, una ricerca che vede il patrocinio della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. La Sala del Trono, alle 11, ospiterà dunque gli importanti risultati nel corso del convegno dal titolo “C’è bisogno di te: la qualità dell’aria nella Piana di Lucca”. Ad anticipare alcune tracce dello studio è il direttore di Demopolis Pietro Vento.

"Si tratta, in realtà, di uno studio di duplice portata; uno riguarda il campione di 1550 persone ed è relativo all’intera provincia di Lucca; il secondo, invece, ha coinvolto circa 1200 intervistati ed è mirato alle problematiche riguardanti la qualità dell’aria nella Piana di Lucca, un’area interessata, come sappiamo, dalla questione del divieto di accensione dei caminetti". Vento, nello studio, ci dice che un altro aspetto inerente la Piana è quello legato al traffico. Lo studio, insomma, ha lo scopo anche di scandagliare nell’opinione pubblica (nei campioni esaminati), com’è cambiata la percezione delle problematiche ambientali e come esse sono vissute".

Dallo studio, ancora top secret fino a domani, potrebbero emergere dati interessanti anche su come, le persone, considerano e percepiscono i fenomeni propri della ricerca, siano essi quelli riguardanti il divieto di accensione dei caminetti che quello relativo al traffico. Sappiamo, ed è la cronaca raccontata nei mesi scorsi che lo testimonia, come l’ordinanza di divieto di accensione sia stata fortemente contrastata dalla popolazione e come la decisione della Regione, non abbia inoltre ricevuto il plauso da parte dei primi cittadini delle amministrazioni locali interessate.

Pietro Vento naturalmente non si è addentrato nei numeri che saranno invece divulgati domattina, tuttavia ha sottolineato che la questione del traffico nella Piana potrebbe risultare particolarmente sentita dal campione demoscopico esaminato. Su quest’ultimo problema, ovverosia quello del traffico, sappiamo essere in corso un braccio di ferro tra coloro che sono favorevoli al progetto Anas relativo agli Assi viari e chi, costituitosi in associazione per il "No agli Assi", ha avviato da tempo una petizione popolare a sostegno del diniego al progetto. Risulterà anche interessante, dallo studio condotto da Demopolis e che sarà illustrato proprio dal direttore Pietro Vento, come risulta essere cambiata la percezione delle problematiche ambientali, un aspetto, quest’ultimo, utile anche all’azione politica dei singoli enti locali. I lavori della giornata di lunedì saranno aperti dal presidente della Provincia Luca Menesini e dal presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Marcello Bertocchini. Interverrà anche Bianca Patrizia Andreini di Arpat Toscana e, a seguire, Pietro Vento di Demopolis.

