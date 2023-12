"Punto di riferimento prezioso". Polizia Locale, ecco la nuova sede

E’ stata inaugurata a Castelnuovo la nuova sede della Polizia Locale dell’Unione Comuni Garfagnana alla presenza del Prefetto Giuseppa Scaduto, del viceprefetto Stefania Maria Concetta Trimarchi, del presidente dell’Unione Comuni Andrea Tagliasacchi e dei sindaci della Garfagnana. I nuovi locali, ampi, funzionali ed accessibili a tutti, si trovano al piano terra della sede amministrativa dell’Ente in via Vittorio Emanuele, 9.

Una sede ampia, moderna e funzionale alle varie attività del Corpo, ma soprattutto facilmente accessibile a tutti i cittadini e senza barriere architettoniche. La sede è divisa in tre parti: una sala di accoglienza dotata di postazioni pc e un tavolo per le riunioni; un ufficio di comando a disposizione del comandante Andrea Giannotti e infine un’attrezzata area adibita a spogliatoio, con annessi servizi, per gli agenti.

Oltre agli amministratori erano presenti il comandante della Compagnia carabinieri di Castelnuovo, maggiore Biagio Oddo, il comandante della stazione carabinieri maresciallo Sandro Gulisano, il comandante della Tenenza di Guardia di Finanza di Castelnuovo, luogotenente Gianluca Pierri e il parroco di Castelnuovo monsignor Angelo Pioli che ha impartito la benedizione.

"Il Corpo di Polizia Locale - afferma il presidente Andrea Tagliasacchi - rappresenta un esempio virtuoso di gestione associata di un servizio fondamentale per il territorio. Il contributo dei nostri agenti nel vigilare sulle condizioni di sicurezza e la qualità di vita dei cittadini, unito alla costante collaborazione in occasione di eventi e manifestazioni, rende questo Comando un punto di riferimento prezioso per amministratori, operatori, volontari e cittadini".

"La nuova sede operativa metterà loro nelle condizioni di operare con maggiore slancio ed efficacia, venendo incontro ulteriormente alle esigenze della popolazione - conclude - . Un ringraziamento sentito, da parte di tutti i sindaci, lo voglio rivolgere al comandante Andrea Giannotti e a tutti i suoi agenti per l’egregio lavoro portato avanti".

Dino Magistrelli