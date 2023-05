Pullman per partecipare alla marcia Perugia-Assisi

L’Osservatorio per la Pace del Comune di Capannori aderisce alla Marcia Perugia-Assisi della pace e della fraternità in programma domenica 21 maggio. Un pullman partirà da piazza Aldo Moro, organizzato dall’Osservatorio della Pace di Capannori e dall’Associazione Conpartecipo, anche con il contributo del Comune. Chi volesse partecipare può iscriversi o chiedere informazioni al numero 331.8165503. "La marcia Perugia Assisi quest’anno assume un significato ancora più rilevante alla luce del protrarsi della guerra in Ucraina e degli altri conflitti presenti nel mondo - afferma l’assessore all’Osservatorio per la Pace, Ilaria Carmassi - . Un’iniziativa di grande importanza per promuovere pace e fraternità e chiedere l’immediato cessate. L’Osservatorio per la Pace e il Comune vi aderiscono mettendo anche a disposizione un pullman per chi voglia partecipare, nella convinzione che è necessario dare un messaggio forte contro tutte le guerre".

La partenza da Capannori è alle ore 7, l’arrivo a Ponte San Giovanni è previsto per le ore 11: saranno effettuate poi le fermate di Bastia Umbra e Santa Maria degli Angeli, dove il pullman attenderà i partecipanti per il ritorno. Il pranzo è al sacco. L’orario di partenza da Santa Maria degli Angeli è fissato per le ore 16 e il rientro entro le ore 20.